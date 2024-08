Aci, mercato dell'usato in crescita a luglio: boom radiazioni

Mercato in crescita a luglio per le auto usate. I passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno messo a bilancio un incremento del 16% rispetto a luglio 2023. Il dato positivo, tuttavia, si ridimensiona a +5,9% in termini di media giornaliera, in ragione della presenza a luglio 2024 di due giornate lavorative in più.

Per ogni 100 autovetture nuove - secondo i dati resi noti da Aci - ne sono state vendute 215 usate nel mese di luglio (più del doppio delle prime iscrizioni) e 185 nei primi sette mesi dell'anno. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sul mercato dell'usato sono sempre le alimentazioni tradizionali (gasolio e benzina) ad occupare la vetta della classifica.

Le vetture ibride a benzina evidenziano tuttavia a luglio una significativa crescita dell'85,8%, conquistando una quota di mercato del 7,7%. Il mercato delle auto elettriche di seconda mano, nonostante il contingente più che raddoppiato, non raggiunge ancora l'1% di quota. Nel comparto delle minivolture trova conferma ancora una volta il primato dei motori diesel (48,2% di quota a luglio, in calo rispetto all'analogo mese del 2023, quando era il 52,7%), mentre l'incidenza delle ibride a benzina sale al 9,6%, superando quella delle alimentazioni a gpl, che cala invece al 7%.

In forte aumento, infine, le minivolture di vetture ibride a gasolio (+87,8%).Incremento mensile per i passaggi di proprietà dei motocicli che, sempre al netto delle minivolture, a luglio hanno archiviato un progresso dell'8,4% rispetto allo stesso mese del 2023, che scende però in terreno negativo (-1%) in termini di media giornaliera.Nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 i trasferimenti netti di proprietà hanno registrato aumenti del 9,9% per le autovetture, del 5,2% per i motocicli e dell'8,7% per tutti i veicoli.Impennata a luglio per le radiazioni di autovetture, risultato determinato dalle demolizioni correlate all'acquisto di auto nuove incentivate dagli eco-bonus. Le radiazioni delle quattro ruote hanno chiuso il bilancio mensile con un incremento del 49,6% rispetto a luglio 2023 (+36,6% la media giornaliera).

Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,97 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 97), attestandosi a 0,73 nei primi 7 mesi dell'anno. Crescita più modesta, invece, per le radiazioni di motocicli, che evidenziano a luglio un aumento mensile del 2%, pari tuttavia a un calo del 6,9% in termini di media giornaliera. Da gennaio a luglio 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 le radiazioni hanno registrato incrementi del 25,7% per le autovetture, del 7,7% per i motocicli e del 23,9% per tutti i veicoli.



