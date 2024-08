Urso, da Stellantis notifica su vendita Comau

Stellantis "ha presentato una notifica" della cessione di Comau "ai sensi della Golden Power che ha un suo percorso che noi seguiremo con molta attenzione".

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sulle politiche industriali, rispondendo ad una domanda sulla vicenda. "Con Stellantis siamo in una fase di confronto piuttosto serrato sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, ne parlerò al tavolo dell'automotive convocato per mercoledì, in cui illustrerò anche quale sarà il nuovo piano incentivi, mi auguro triennale a sostegno della transizione ecologica, dei ceti con redditi più bassi e della produzione della componentistica italiana".

"Veniamo dopo un anno dall'ultimo incontro. Anche l'anno scorso ai primi di agosto siamo stati convocati a questo tavolo ed eravamo rimasti in attesa di una ulteriore convocazione per agosto dell'anno scorso per sapere cosa faceva Stellantis, come arrivava ad un milione di autoveicoli prodotti in Italia. Durate quest'anno non abbiamo avuto chiarezza da Stellantis, non abbiamo avuto chiarezza sul piano industriale, e nel frattempo però l'Europa e i paesi europei decidono quali saranno le scelte di politiche industriali che faranno nei prossimi mesi. Speriamo di non dover aspettare un altro anno per avere un altro incontro e qualche notizia più precisa". Lo ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, entrando al Mimit per il tavolo sulle politiche industriali.



