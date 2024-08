Citroën rafforza la presenza sul mercato italiano

Secondo l'elaborazione di Dataforce, Citroën continua a rafforzare la sua posizione sul mercato automobilistico italiano, registrando una crescita significativa nei primi sette mesi del 2024. Con una quota di mercato del 4,4%, il marchio francese ha segnato un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I volumi hanno registrato un incremento del 28%. Questo risultato è ulteriormente sostenuto dai dati di luglio 2024, dove Citroën ha visto un aumento dell'88% nei contratti di autovetture a privato rispetto a luglio 2023. Un contributo significativo a questi successi proviene dalla Citroën C3.

Nei primi sette mesi del 2024, la C3 si è confermata come la terza vettura più venduta in Italia e la seconda nel segmento B.

La quarta generazione di un modello venduto in oltre 5.600.000 esemplari, ha superato nella raccolta ordini la precedente generazione e il 38% dei clienti ha optato per la versione elettrica.

La Citroën C4 ha anch'essa mostrato un trend positivo, con un aumento del 3,7% della quota nel segmento rispetto a luglio 2023. Citroën AMI, poi, si conferma leader tra le minicar elettriche nel 2024, con una quota di mercato del 43% nel suo segmento. Nel settore dei veicoli commerciali Citroën ha raggiunto a luglio una quota di mercato del 7%, posizionandosi al quinto posto tra i ceicoli commerciali leggeri (LCV).

