Brembo, in oltre 20 anni investito mezzo miliardo in Cina

Brembo, in oltre venti anni di presenza diretta, ha investito mezzo miliardo di euro in Cina.

Brembo è tra le aziende presenti al Business Forum Italia-Cina.

Pechino è per Brembo uno dei tre più importanti mercati al mondo in termini di ricavi, insieme a Nord America e Germania.

Con oltre mezzo miliardo di euro di ricavi in Cina nel 2023, Brembo prosegue la crescita nel Paese grazie a oltre 2.500 persone nelle diverse società del gruppo in 5 siti produttivi, un centro di distribuzione e un centro di ricerca e sviluppo tra le città di Nanchino, Langfang, Jiaxing, Qingdao e Jinan. Le attività sono dedicate alla ricerca e sviluppo, al design e alla produzione di sistemi frenanti e componenti per autovetture, veicoli commerciali leggeri e motocicli, sia per il primo equipaggiamento che per il mercato del ricambio. La produzione è destinata al mercato interno, sia di costruttori domestici che esteri.

Tra gli investimenti più recenti, Brembo ha realizzato nel 2022, con un partner locale, uno stabilimento dedicato alla produzione su larga scala di innovative pastiglie freno per autoveicoli. Nel 2023 Brembo ha avviato un'ulteriore espansione del proprio stabilimento di Nanchino per seguire la crescente richiesta dei propri clienti; i lavori comprendono anche l'ampliamento del centro di ricerca e sviluppo dedicato a nuove tecnologie e applicazioni specifiche per il mercato cinese.





