Honda annuncia riduzione capacità produttiva in Cina

TOKYO, 25 LUG - La flessione delle vendite in Cina costringe la Honda a ridurre per la prima volta la capacità produttiva nel Paese del Dragone, principale base di produzione della casa auto nipponica. I tagli - che riguarderanno almeno 50mila veicoli, saranno concentrati negli stabilimenti della GAC Honda Automobiles e Dongfeng Honda Automobiles, due partner commerciali locali, a cavallo tra ottobre e novembre. Nello specifico, Honda - che in Cina ha una capacità di produzione di 1,49 milioni di vetture, aumenterà l'output di veicoli elettrici di 240mila unità, ma ridurrà quelle a combustione interna di 290mila. La decisione del costruttore nipponico evidenzia la concorrenza sempre più serrata con le case auto locali, in particolare nel comparto dei motori elettrici. Lo scorso giugno Nissan ha scelto di chiudere lo stabilimento nella provincia di Jiangsu, mentre la Mitsubishi Motors nel 2023 ha deciso di interrompere la produzione di tutti i veicoli auto. Una tendenza che ha ripercussioni anche nei settori associati all'automotive. A inizio settimana anche il produttore di acciaio giapponese Nippon Steel ha comunicato l'interruzione delle partnership con l'azienda nazionale cinese Baoshan Iron&Steel, a fronte della contrazione delle vendite della auto Made in Japan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA