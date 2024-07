Aumento record per la produzione di bio-carburanti in Brasile

La produzione di biocarburanti in Brasile ha raggiunto un record storico nel 2023 raggiungendo la cifra di 43 miliardi di litri. Lo riferisce l'Agenzia nazionale dei biocarburanti (Anp) nel suo annuario, evidenziando che l'accresciuta produzione di etanolo e bio-diesel riflette l'impegno per la diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili nel Paese. "Questi risultati rafforzano la posizione del Brasile come leader nella produzione e nell'utilizzo di biocarburanti sulla scena globale, contribuendo in modo significativo alla matrice energetica nazionale e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il Brasile è in prima linea nella transizione energetica equa e inclusiva, che promuove lo sviluppo economico e avvantaggia la nostra popolazione", riferisce una nota del ministero dell'Energia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA