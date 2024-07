Landi Renzo, via libera all'aumento da 20 milioni per Invitalia

Il produttore di impianti a Gpl, metano e idrogeno per autotrazione Landi Renzo ha approvato un aumento di capitale da 20 milioni riservato a Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, per l'ingresso nel capitale del Fondo salvaguardia imprese, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione rientra in una più complessa 'manovra finanziaria' che prevede un ulteriore aumento di capitale da 25 milioni, garantito fino a 20 milioni dal socio di maggioranza Gbd (Green by Definition) e una rimodulazione del debito finanziario con le banche. L'operazione è finalizzata ad assicurare al gruppo le risorse finanziarie per l'implementazione del nuovo piano industriale quinquennale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA