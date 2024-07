Mercedes, va bene il 2/o semestre: vendute oltre 600mila unità

Trend positivo per le vendite del Gruppo Mercedes-Benz che nel secondo trimestre hanno raggiunto le 600.100 unità tra auto e furgoni, sostenute da una migliore disponibilità dei prodotti Mercedes-Benz Cars in Cina e negli Stati Uniti, ma sono rimaste al di sotto del livello dell'anno precedente. "Mentre continua il passaggio all'elettrificazione, - ha precisato Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione e responsabile Marketing e vendite di di Mercedes-Benz Group AG. - i clienti Mercedes-Benz possono scegliere tra un'ampia gamma di veicoli a combustione, elettrici a batteria o ibridi ad alta tecnologia. Soprattutto i nostri ibridi plug-in stanno riscuotendo un grande successo, con un aumento delle vendite del 27% nel secondo trimestre. Inoltre, nei primi sei mesi, un veicolo su tre ordinato nel segmento Top-End ha incluso almeno un'opzione di personalizzazione del nostro programma Manufaktur".

Nel secondo trimestre le vendite di Mercedes-Benz Cars hanno raggiunto le 496.700 unità, con un incremento del 7% rispetto al primo trimestre. Il cambio di modello e le limitazioni di disponibilità hanno influito sulle vendite del primo semestre.

Grazie alla piena disponibilità dei prodotti Classe E, GLC e all'introduzione sul mercato dei nuovi modelli Mercedes-AMG, della nuova Classe G e della Classe G elettrica, si prevede un aumento delle vendite complessive nella seconda metà dell'anno.

Le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno raggiunto le 45.800 unità nel secondo trimestre. Il ritmo di adozione dei veicoli elettrici è diminuito in mercati importanti, poiché l'azienda si è concentrata su una crescita sana in un contesto di mercato caratterizzato da forti sconti. L'aumento della domanda di veicoli ibridi plug-in in tutte le principali regioni ha portato a un incremento delle vendite globali del 27% rispetto all'anno precedente. Le vendite in Europa hanno raggiuntole 157.500 unità, con una solida domanda di veicoli elettrici a batteria e una forte richiesta di veicoli ibridi plug-in. In Germania, un cliente su tre ha optato per un BEV o un ibrido plug-in (xEV) nella prima metà dell'anno.

Bene la Cina dove le vendite hanno raggiunto 172.600 unità nel secondo trimestre, con un aumento del 2% rispetto al primo trimestre. Continua la spinta propulsiva data alle vendite dalla nuova Classe E prodotta localmente, che ha ricevuto un eccellente feedback da parte dei clienti e ha visto le consegne aumentare del 41% nel secondo trimestre rispetto al primo. La domanda per la Mercedes-Maybach Classe S rimane forte, con un aumento delle vendite del 16% nella prima metà dell'anno. Le vendite negli Stati Uniti hanno raggiunto le 84.700 unità nel secondo trimestre, con un significativo aumento del 27% rispetto al primo trimestre, grazie alla migliore disponibilità dei prodotti della GLC, della nuova Classe E e dei modelli CLE, nonché all'aumento della domanda di ibridi plug-in.



