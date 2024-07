Record di vendite per Omoda&Jaecoo, rapida espansione in Europa

Omoda&Jaecoo registra vendite record nel primo semestre 2024 e si conferma il marchio automobilistico che cresce più rapidamente al mondo. In particolare - secondo i dati diffusi dal brand - i volumi totali delle esportazioni a giugno ha raggiunto le 22.120 unità, mantenendo una crescita ad alta velocità per 6 mesi consecutivi.

Jaecoo J7, modello off-road di fascia alta, ha registrato una forte crescita con 6.462 unità vendute a giugno, pari al 29,4% del volume totale delle vendite, dimostrando una solida accettazione da parte del mercato. Il primo modello 100% elettrico del marchio, Omoda E5, ha registrato un progresso nei volumi di vendita nella prima metà dell'anno, con un aumento del 9,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ponendo solide basi per la nuova strategia energetica del marchio.

Ad oggi, i volumi di vendita del marchio nella prima metà del 2024 sono stati particolarmente consistenti, con esportazioni totali pari a 108.972 unità, in aumento del 54% su base annua rispetto al 2023, confermando la sua posizione tra i marchi automobilistici che crescono più rapidamente a livello globale.

In poco più di un anno, Omoda&Jaecoo ha registrato una "doppia crescita" nei volumi di vendite di veicoli a nuova energia e di veicoli a combustione interna. Tutto ciò è dovuto alla capacità di fornire prodotti e servizi di mobilità di alta qualità su misura per i diversi Paesi, mercati e utenti.

Grazie alla rapida strategia di espansione del marchio sul mercato europeo, Omoda&Jaecoo ha organizzato una cerimonia per la consegna del primo lotto di modelli in Ungheria all'inizio di giugno.

Questi modelli arriveranno al porto di Capodistria, portando nuove scelte di guida al mercato ungherese. Successivamente, il 12 giugno, Omoda&Jaecoo ha tenuto la prima conferenza stampa del marchio a Varsavia, in Polonia, mentre il 4 luglio il marchio è stato presentato in Italia a Milano.

Dal 10 al 14 giugno, Omoda&Jaecoo ha fatto il suo debutto nel Regno Unito alla London Tech Week; bene anche la Spagna, primo mercato europeo per Omoda&Jaecoo e Paese dove il marchio è stato lanciato s febbraio. Ad aprile, il presidente spagnolo Sánchez ha assistito all'inaugurazione della fabbrica destinata a diventare leader a livello mondiale. Queste iniziative non solo hanno rafforzato la presenza di Omoda&Jaecoo in Spagna, ma hanno anche gettato solide basi per l'espansione globale del brand in Europa.

Attualmente, Omoda&Jaecoo ha raggiunto una cooperazione strategica con 15 concessionari automobilistici leader in Polonia, aprendo 22 showroom, che diventeranno 30 entro la fine dell'anno, a copertura delle principali città polacche come Varsavia, Cracovia, Katowice e Bydgoszcz. In Italia, il marchio ha collaborato con 30 concessionari locali per creare 46 showroom, coprendo città chiave come Roma, Milano e Torino.

Inoltre, Omda&Jaecoo dispone di un magazzino ricambi nei pressi di Milano, in Italia, che garantisce il rifornimento del 98% dei ricambi in tutta la regione europea entro 24 ore garantendo ai clienti servizi rapidi ed efficienti grazie a una gestione puntuale e digitalizzata.

Oggi, Omoda&Jaecoo ha ottenuto una crescita significativa dei volumi e ha conquistato il favore dei consumatori globali con i suoi modelli a nuova energia e i modelli off-road di fascia alta. Su questa base, a luglio, il marchio lancerà un 'fleet tour' europeo durante l'evento degli sport estivi 2024, coprendo quattro Paesi e percorrendo 5.000 chilometri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA