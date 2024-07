L'azienda di auto cinese Byd aprirà uno stabilimento in Turchia

La compagnia cinese BYD aprirà uno stabilimento in Turchia per la produzione di auto elettriche e ibride con una capacità di produzione annua di 150mila veicoli. L'accordo è stato firmato oggi a Istanbul dal presidente della BYD, Wang Chuanfu, e il ministro turco della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, alla presenza della presidente Recep Tayyip Erdogan, riferisce la tv di Stato Trt.

L'investimento da 1 miliardo di dollari prevede anche la realizzazione di un centro di ricerca e sviluppo per le tecnologie di mobilità sostenibile mentre lo stabilimento potrà dare lavoro fino a circa 5mila persone e l'inizio della produzione dei veicoli è prevista per la fine del 2026. "Il nostro obiettivo è raggiungere i consumatori in Europa soddisfacendo la crescente domanda nella regione di veicoli a nuova energia", si legge in una dichiarazione di BYD, secondo cui "grazie ai vantaggi unici della Turchia come il suo ecosistema tecnologico in via di sviluppo, una forte base di fornitori, una straordinaria posizione e una forza lavoro qualificata, l'investimento di BYD per questo nuovo impianto di produzione migliorerà ulteriormente le capacità produttive locali del marchio e aumenterà l'efficienza logistica".

Circa un mese fa, Ankara aveva imposto una tariffa del 40% sulle importazioni di automobili, ibride e convenzionali, dalla Cina "per aumentare e proteggere la quota decrescente della produzione domestica".

La Turchia è il tredicesimo Paese al mondo per quanto riguarda la produzione automobilistica, con quasi 1,5 milioni di veicoli prodotti nel 2023.



