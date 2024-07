IAA Mobility Monaco, buone premesse per l'edizione del 2025

Gli organizzatori annunciano l'edizione 2025 di IAA Mobility che si svolgerà a Monaco dal 9 al 14 settembre. Anche per il prossimo anno - si legge nella nota - l'obiettivo è di migliorare il dialogo con le parti interessate (mondo degli affari, media, politica e società) sul tema della mobilità e dei suoi cambiamenti.

Concentrandosi su soluzioni all'avanguardia come veicoli elettrici, guida autonoma e concetti di trasporto innovativi - ma anche delle soluzioni alternative e dei servizi - IAA Mobility sottolinea per il 2025 la sua promessa di aprire la strada nel plasmare il futuro nella sua evoluzione.

Hanno già confermato la presenza a Monaco nel 2025, aziende leader come Bmw, Clarios, Continental, Google, Hitachi Astemo Europe, Mercedes-Benz, myStromer AG, Porsche, Riese & Müller GmbH, Robert Bosch, Gruppo Volkswagen e ZF Group. Ed altri ancor sono attesi visto che le registrazioni sono aperte con la possibilità di usufruire fino a ottobre dei vantaggi dell'offerta Early Bird. "IAA Mobility 2023 ha dimostrato in modo convincente che l'industria sta affrontando le sfide attuali con innovazioni e nuovi prodotti - ha commentato Jürgen Mindel, amministratore delegato di VDA che organizza l'evento - e siamo quindi lieti che, anche prima dell'inizio della registrazione ufficiale per IAA Mobility 2025, aziende leader di tutti i settori della mobilità abbiano segnalato la loro partecipazione".

"Ciò sottolinea chiaramente il valore e l'importanza di questo concetto unico di evento globale e lo status di IAA Mobility come piattaforma leader per mobilità, sostenibilità e tecnologia" ha concluso Mindel.

"Gli impegni di diversi settori della mobilità - ha affermato Tobias Gröber, amministratore delegato della divisione consumer goods di Messe Muenchen, che ospita dall'inizio l'evento - dimostrano che la trasformazione da un tradizionale Salone automobilistico a una piattaforma di mobilità completa, con i suoi diversi temi, è abbracciata e sostenuta anche dagli espositori".



