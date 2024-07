Maserati Korea espande gli orizzonti del tridente

Nel corso dell'evento 'Maserati Korea: Dawn of a New Era', che si è svolto presso il Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seul, nella giornata di oggi, c'è stato il lancio di Maserati Korea, che ha l'intento di portare il meglio del lusso italiano su questo mercato valorizzando, nel contempo, la presenza locale della casa di Modena.

Attualmente, Maserati è impegnata a espandere la sua presenza in oltre 70 paesi nel mondo, e presenta un indice di esportazione dell'86%. In questo scenario, Maserati Korea intende affermarsi tra i principali marchi di auto di lusso e ad alte prestazioni nel paese, dove sono state presentate, per la prima volta, la nuova GranTurismo e la nuova GranCabrio, equipaggiate con il motore V6 Nettuno sviluppato e prodotto interamente da Maserati. Successivamente, queste vetture saranno affiancate da altri modelli, con presentazioni che avverranno ogni mese, fino a dicembre. Tra le strategie di Maserati Korea c'è la volontà di offrire un'esperienza cliente di altissimo livello, che passa attraverso un rafforzamento della rete e dei servizi post-vendita, e di attuare il programma di fidelizzazione integrato 'Tridente', che è stato lanciato nel giugno dello scorso anno.

"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura insieme ai nostri clienti, ai media e alle reti di concessionari coreani - ha affermato Davide Grasso, ceo di Maserati - che segnerà un capitolo appassionante nella storia di Maserati. Come marchio che opera all'insegna delle performance, dell'innovazione, del design e del lusso, quest'anno siamo orgogliosi di festeggiare 110 anni di artigianato puramente italiano".



