Debutta Spoticar Trade per l'usato destinato agli operatori

Presente dal 2021 nel business delle auto di seconda mano del Gruppo Stellantis destinate al mondo dei clienti privati con il brand Spoticar, con un sito web dedicato e con una rete di concessionari specializzati in Europa, Stellantis rafforza ora la sua proposta nell'ambito 'second hand' con l'innovativo marketplace dell'usato Spoticar Trade dedicato ai professionisti del settore.

Come è stato annunciato oggi da Xavier Duchemin, senior vice president della business unit Pre-Owned Vehicles, Stellantis lo fa ora con Spoticar Trade che fornisce un accesso semplificato a tutti i professionisti del settore automotive allo stock di veicoli usati dei marchi Stellantis.

Attivo da oggi in otto Paesi europei (Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Austria) Spoticar Trade fornisce un accesso privilegiato allo stock di veicoli usati dei nove marchi di Stellantis (Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia, Abarth, Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat e Opel) con l'obiettivo di vendere nel 2025 in Europa 400.000 propri veicoli usati ai professionisti del settore automotive.

Integrato nel piano strategico Dare Forward 2030, Spoticar Trade permetterà ai professionisti del settore automotive, indipendentemente dalle dimensioni della propria attività, di beneficiare dei vantaggi di un grande spazio digitale dedicato alla vendita di veicoli usati del Gruppo.

Spoticar Trade darà accesso a una vasta scelta di veicoli di ogni età, motorizzazione e chilometraggio e l'eterogeneità dell'offerta di vetture di Stellantis - anche elettriche e ibride - consentirà ai clienti B2B di rispondere alle nuove esigenze di mobilità, attraverso un vasto portafoglio di modelli e tecnologie.

Il collegamento diretto con Stellantis - è stato detto - comport a un rapporto privilegiato con il costruttore e permette di utilizzare una piattaforma amministrativa che facilita le procedure, con l'obiettivo di facilitare le relazioni con i clienti, snellire gli scambi e semplificare le procedure, a tutto vantaggio di una customer experience più efficiente.

Previste ad esempio molteplici soluzioni di acquisto per soddisfare le varie tipologie dei clienti business, come il prezzo fisso (procedura click and buy), aste, aste inverse, vendita di lotti. Un complesso di attività e di proposte - h sottolineato Sporticar - attraverso cui le strutture commerciali di ogni dimensione troveranno il tipo di acquisto a loro più congeniale.

Spoticar Trade propone infatti ai clienti servizi innovativi per il mercato B2B quali finanziamenti, soluzioni di trasporto che consentono la consegna da uno a cento veicoli e auto ricondizionate dal costruttore, pronte per la consegna.



