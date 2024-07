La Panda è l'auto più amata, le elettriche superano le plug-in

Con più di 10.600 unità consegnate nel mese di giugno, Fiat Panda continua a svettare in cima alla classifica delle auto più vendute in Italia. Con un mercato in ripresa, che beneficia degli effetti degli incentivi statali, l'utilitaria del Lingotto si conferma la più venduta tra le vetture ibride elettriche che da sole rappresentano il 38,7% del mercato. Nella speciale top-ten ci sono Fiat 500, Toyota Yaris Cross e Lancia Ypsilon che contano circa 3mila consegne a giugno. La classifica delle ibride senza spina si completa con Nissan Qashqai, Toyota Yaris e Ford Puma. A chiudere la Sportage di Kia, la Jeep Avenger (con poco più di 1.300 unità consegnate) e la Suzuki Ignis.

Secondo i dati diffusi da Unrae, nonostante gli incentivi statali e una maggiore responsabilità degli automobilisti nei confronti di una mobilità più green e sostenibile, resistono ancora i clienti che optano per una vettura con alimentazione tradizionale: ben il 26,5% del mercato riguarda la vendita di vetture a benzina, mentre il diesel - in calo rispetto ad un anno fa - si ferma al 12,5% del totale del mercato.

La vera novità di questo mese riguarda l'impulso alle vendite di auto elettriche che rispetto a giugno 2023 hanno raddoppiato la loro quota di mercato passando dal 4,4% all'8,3% e superando addirittura la quota delle ibride plug-in (quota al 3,5% rispetto al 5,4% di giugno 2023). Sono due Tesla le BEV più vendute (Model 3 seguita da Model Y) mentre sul terzo gradino del podio la Dacia Spring. A seguire un'altra vettura del gruppo Renault, la Twingo e ancora Jeep Avenger (668), MG4 e Fiat 500.

Chiudono la classifica Smart Fortwo, Volvo EX30 e Audi Q4.





