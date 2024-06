Toyota: produzione globale cala per quarto mese consecutivo

La concorrenza sempre più intensa in Cina frena la produzione della Toyota a livello globale, in calo per il quarto mese consecutivo. Secondo le rilevazioni della prima casa auto al mondo, in maggio l'output è scesa del 4,1% superando di poco le 812.000 unità prodotte. Nello specifico la produzione in Cina è crollata del 21,7% a causa della guerra dei prezzi in corso con i marchi locali nel più grande mercato delle quattro ruote al mondo. Anche l'Europa ha registrato un calo del 5,3% a causa della riduzione dei giorni lavorativi in Francia, mentre in Nord America c'è stato un aumento marginale dello 0,8%. In Giappone, la produzione è cresciuta del 2,8%, raggiungendo le 255.314 unità, nonostante l'interruzione delle linee produttive delle auto ibride Prius, a fronte dei recenti richiami. Nello stesso periodo di riferimento le vendite globali sono aumentate dello 0,3% a 840.680 veicoli, grazie alla forte performance in Nord America e in Europa, sostenuta dalle vendite di modelli come il Land Cruiser e la Yaris Cross, compensando la contrazione delle immatricolazioni in Cina.



