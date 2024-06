Bmw, in futuro auto con motori termici insieme a elettriche

La notizia è di quelle che piacciono agli appassionati della Bmw ed alle emozioni che i diversi modelli dell'Elica riescono a dare con i perfezionati motori termici. La Casa di Monaco, anche se nel 2025 lancerà una Serie 3 100% elettrica basata sulla piattaforma Neue Klasse, continuerà a produrne le versioni di questa famiglia con motore a combustione e ibride.

Saranno costruite su una versione aggiornata dell'attuale piattaforma a trazione posteriore (con sistema propulsivo elettrificato) ma saranno caratterizzate del nuovo stile - anticipato con i diversi Concept di Neue Klasse - senza differenziarsi dunque rispetto alla evoluzione del design di Bmw.

Lo ha confermato in una intervista al magazine britannico Autocar Bernd Körber che è il responsabile del prodotto di Bmw.

Per le diverse gamme, Mini compresa, l'azienda "manterrà le sue piattaforme native a trazione anteriore e posteriore con tutte le relative opzioni di propulsione" - ha detto Körber - che proseguiranno nello sviluppo parallelamente "all'architettura Neue Klasse che è la base delle nuove auto puramente elettriche".

Questa strategia, scrive Autocar, consentirà a Bmw di adattarsi alle fluttuanti condizioni del mercato globale e in particolare quelle relative alla diffusione delle auto elettriche. "Per noi è sempre stato chiaro - ha affermato Körber - che ci sarà volatilità nello sviluppo perché dipende dalla regolamentazione e dalle esigenze dei clienti".

Il responsabile del prodotto di Bmw ha confermato che è stato adottato un approccio flessibile dal punto di vista tecnologico "motivo per cui abbiamo pianificato di costruire tutte le auto con i diversi sistemi propulsivi su un'unica linea". Questo permette a Bmw "se un mercato si sposta in una direzione, di non chiudere uno stabilimento o ridurre l'occupazione".

Questa flessibilità potrebbe permettere di reagire anche ad una possibile inversione di tedenza. "Due anni fa, le stime sulle auto elettriche erano state troppo ottimistiche - ha detto Il capo delle vendite di Bmw Jochen Goller - ora sono troppo pessimiste" ma la tendenza resta quella di "una crescita proveniente dalle auto elettriche".



