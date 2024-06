Omoda e Jaecco, l'espansione europea passa per la Polonia

L'avanzata sul mercato europeo dei brand Omoda e Jaecco passa per la Polonia, dove sono stati ufficializzati 22 showroom per il 2024, i quali diventeranno 30 entro la fine dell'anno, andando a coprire Varsavia, Cracovia, Katowice e Bydgoszcz. Questa espansione nel Vecchio Continente si accompagna ad una crescita a livello mondiale dove i marchi in questione hanno ottenuto un volume di vendite superiore a 240 mila auto e, a maggio, hanno visto una crescita del 12,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Attualmente, i brand in questione sono pronti per espandersi in altri 60 mercati per raggiungere un totale di 3000 punti vendita. Intanto, in Europa il magazzino ricambi ha una fornitura tale da coprire il 98% delle richieste con consegne entro 24 ore lavorative.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA