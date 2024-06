Usa: Porsche guarda ai clienti Tesla per vendere la Taycan

Negli Stati Uniti Porsche ha varato il programma Conquest Lease che è aperto a proprietari di auto di qualsiasi marca non Porsche, ma che - sostengono i media Usa - sembra mirato per 'conquistare' chi è proprietario di modelli Tesla.

Il meccanismo di Welcome To Porsche Conquest Lease prevede - a fronte dell'acquisto di una Taycan - che l'azienda contribuisca con una cifra fino a 4.500 dollari a copertura delle quote del leasing dell'auto posseduta, per uno o due mesi a seconda della durata residua del contratto.

In dettaglio se alla fine del leasing in atto mancano ancora da 31 a 60 giorni il contributo sarà di 1.500 dollari, cifra che sale a 3.000 dollari se il periodo residui è compreso fra 61 e 90 giorni.

E infine il massimo livello fissato in 4.500 dollari si ottiene quando la scadenza del contratto è compreso fra 91 a 180 giorni.

Tecnicamente, segnala il magazine Carscoops, coloro che posseggono una qualsiasi auto non Porsche sono qualificati per il programma Welcome To Porsche Conquest Lease.

Ma nel caso della Taycan tutto questo sembra ovviamente mirato a coloro che hanno attualmente in leasing una Tesla Model S. .



