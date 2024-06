Mercedes Italia per le flotte punta su prodotti e strategie

Le vendite alle aziende, quelle che gli addetti ai lavori chiamano 'B2B', sono un elemento centrale nelle attività di Mercedes Benz Italia, e rappresento il 50% circa delle immatricolazioni. Più che giustificato, quindi, l'impegno che l'azienda della Stella a Tre Punte riserva a questo ambito sia a livello di modelli che di strategie. Lo ha ribadito nel corso dell'evento milanese FleetNight Christian Catini corporate fleet sales manager di Mercedes Italia. In particolare ha spiegato che l'azienda dal 15 gennaio di quest'anno "ha deciso di compiere una piccola grande rivoluzione diventando l'interlocutore unico nel mondo flotte per i clienti corporate".

Le grandi aziende di noleggio a lungo termine - che a loro volta costituiscono il 50% del business flotte - potranno dunque avvalersi dell'impiegno diretto di Mercedes Italia "nel seguire tutta la gestione della filiera, dall'ordine fino alla consegna". Il vantaggio principale - ha detto Catini - "sarà un processo molto più veloce" e questo perché l'azienda potrà "conoscere immediatamente il verificarsi di eventuali problematiche e quindi ad agire in tempo reale".

Parlando dei tre modelli esposti in occasione di FleetNight - una Amg GT di nuova generazione, una Classe E All-Terrain e una EQ S53 Amg - Catini ha sottolineato che "questi tre modelli sono i fiori all'occhiello della nostra offerta che ha il portafoglio più giovane dell'industria automotive".

Ad entrare nel dettaglio di uno dei modelli preferiti a livello corporale, la Classe E All-Terrain oggi arricchita dalla motorizzazione plug-in hybrid diesel, Stefano Ferrari responsabile prodotto suv di Mercedes Benz Italia ha detto che si tratta di un modello "che parla al cuore della clientela business. E' una grande stradista, spicca per confort e sicurezza, ed è pensata per chi non vuole rinunciare alla guida su asfalto ma nemmeno al fuoristrada leggero".

Di grande interesse l'intervento di Marc Langenbrinck, da poco meno di un anno è il nuovp di Mercedes Benz Italia.

Parlando dell'elettrificazione ha detto che "non si torna indietro. Come sappiamo questo tipo di propulsione in Italia si attesta sul 4% delle vendite e nelle flotte si arriva al 5/5,5%".

"Ovviamente non basta - ha ribadito Langenbrinck, ricordando che la Casa della Stella a Tre Punte "ha investito 350 miliardi perché crediamo che questo sarà il futuro dell'automotive.

Andremo fino in fondo, senza però perdere flessibilità". Ed ha confermato che Mercedes Benz Italia "continuerà a offrire, in parallelo, ancora motori endotermici e plug-in".



