Il mercato dell'auto in calo del 6,6% a maggio

Il mercato dell'auto in Italia è in calo a maggio del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2023: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 139.581. Nei primi cinque mesi dell'anno sono state vendute 726.311 vetture, il 3,45 in più dell'analogo periodo dell'anno scorso.

Stellantis ha immatricolato a maggio in Italia 42.334 auto, il 13,9% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo dal 32,9% al 30,3%. Nei primi cinque mesi dell'anno le consegne del gruppo sono state 235.383, in calo dello 0,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso con la quota che scende dal 33,6% al 32,4%.

Nei primi cinque mesi del 2024 il mercato dell'auto italiano è in calo del 20,3% sullo stesso periodo del 2019. Sui risultati dei primi cinque mesi e in particolare su quello di maggio ha influito la lunga attesa per l'adozione di incentivi all'acquisto di auto. Lo mette in evidenza il Centro Studi Promotor.

"Stupisce favorevolmente - sostiene il presidente Gian Primo Quagliano - l'alta quota di prenotazioni per le auto elettriche dovuta sicuramente all'entità degli incentivi, ma auspicabilmente anche ad un accresciuto interesse per questo tipo di auto. E stupisce anche la relativa modestia della quota di prenotazioni per le auto endotermiche con emissioni non superiori a 135 grammi al chilometro di CO2, vetture queste per le quali in passato gli stanziamenti per gli incentivi si esaurivano in pochissimo tempo".

Dall'inchiesta congiunturale mensile del Centro Studi Promotor emerge che il 48% dei concessionari si attende vendite in aumento, il 39% stabilità e il 13% manifesta pessimismo sulle prospettive a breve. L'effetto degli incentivi potrebbe essere quello di portare sistematicamente in attivo i bilanci mensili delle immatricolazioni nei prossimi mesi (si sono registrati cali in marzo e in maggio), ma rispetto alla situazione ante pandemia resterà ancora da colmare un vuoto considerevole. La mancata sostituzione di molte auto ormai da tempo da rottamare e diventate pericolose per l'ambiente e per la sicurezza della circolazione ha portato a un forte invecchiamento del parco circolante italiano. Basti pensare che la media annua delle immatricolazioni dal 2019 al 2023 è stata di 1.527.992 contro gli almeno due milioni all'anno di nuove immatricolazioni indispensabili per evitare ulteriori invecchiamenti del parco circolante. Gli incentivi non consentiranno certo di raggiungere durevolmente risultati significativi e si pone quindi la necessità di identificare soluzioni strutturali per il ritorno alla normalità nella motorizzazione italiana, come ad esempio una radicale revisione del sistema di tassazione degli autoveicoli.



