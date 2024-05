Camfin acquista 2,2% di Pirelli, soci italiani al 22,78%

Camfin acquista il 2,2% di Pirelli.

Lo si legge in una nota. In seguito a tali operazioni la catena di controllo che fa capo a Mtp detiene una quota complessiva pari a circa il 22,78% di Pirelli, "rinsaldando così il ruolo di Camfin e Mtp quali azionisti stabili e ribadendo la fiducia e l'impegno nel sostenere i progetti industriali di Pirelli", spiega la nota.

A comunicare il perfezionamento dell'acquisto del 2,2% del capitale di Pirelli da parte di Camfin Alternative Assets (CAA) sono stati Marco Tronchetti Provera & C (Mtp), Camfin e Camfin Alternative Assets. L'acquisto è stato effettuato a completamento di quanto autorizzato dalla delibera del cda di Camfin comunicata al mercato lo scorso 19 settembre. Tale delibera aveva autorizzato l'acquisto di azioni Pirelli fino a un massimo del 5% del capitale di Pirelli e, in forza di essa, a gennaio 2024, Camfin Alternative Assets aveva acquistato il 2,8% del capitale sociale di Pirelli.



