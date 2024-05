Eurorepar: in gamma nuovi paraurti per modelli Stellantis

Cresce la gamma dei ricambi di Eurorepar, azienda del Gruppo Stellantis presente in oltre 100 paesi, che presenta una nuova linea paraurti per autovetture e veicoli commerciali dei brand appartenenti alla galassia Stellantis. Nello specifico, la gamma verrà commercializzata in due momenti successivi, e sarà composta da oltre 100 riferimenti per soddisfare tutte le esigenze del mercato. Questi elementi saranno a panneggio di veicoli fuori produzione con più di 5 anni di anzianità: come Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C4, e Fiat 500. Successivamente, ne arriveranno altri per arricchire la gamma.

Si tratta di componenti essenziali, conformi alle specifiche europee ed ai requisiti Stellantis, che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono progettati con cura, e vengono sottoposti a numerosi test, con tanto di approvazione degli esperti del gruppo a livello di durata, design e sicurezza.

