I ricavi di Brembo nel trimestre volano oltre 1 miliardo

Brembo chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi oltre un miliardo (1.004,6 milioni), in crescita del 4,4% (+5,3% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 75,2 milioni, in lieve flessione del 2,2% rispetto ai 76,8 milioni del primo trimestre del 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 176,8 milioni (+5,1%). Il margine operativo netto (Ebit) sale a 112,8 milioni, in crescita dell'8,5% rispetto ai 104 milioni del primo trimestre 2023. Gli investimenti netti si attestano a 75,2 milioni. Nei primi tre mesi dell'anno quasi tutti i segmenti in cui il gruppo opera hanno mostrato un andamento positivo: il settore auto è in crescita del 5,5%, le applicazioni per motocicli del 2%, e le competizioni del 6,3% rispetto allo stesso trimestre del 2023; risultano invece in leggero calo, a -1,1%, le applicazioni per veicoli commerciali. Pur a fronte di un contesto di mercato automotive particolarmente complesso, Brembo prevede di chiudere l'anno con una moderata crescita dei ricavi, mantenendo i margini percentuali in linea con quelli del 2023.

Brembo nel primo trimestre a livello geografico ha messo a segno vendite in crescita. In Italia si registra una crescita del 3%, in Germania del 5,4%, in Francia del 3,6%, nel Regno Unito del 18,2%. L'India cresce del 22,3%, la Cina del 6,5%, il Giappone +16,1%. Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in aumento dell'1,3%, mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) cala del 4,0% (-7,4% a cambi costanti). Il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 650,3 milioni, con un'incidenza del 64,7% sui ricavi, percentualmente in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I costi per il personale ammontano a 182,2 milioni, con un'incidenza del 18,1% sui ricavi, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (16,9% dei ricavi).

L'indebitamento finanziario netto nel trimestre si attesta a 529,5 milioni, in aumento di 23,1 milioni rispetto al 31 marzo 2023.

"Abbiamo completato lo stabilimento nuovo in Cina. E' in via di realizzazione quello dedicato alle moto in Thailandia che inizierà a produrre all'inizio dell'anno prossimo".

Lo afferma all'ANSA il presidente esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, circa i risultati del primo trimestre.

"Siamo partiti a realizzare anche quello in Polonia, quindi abbiamo tanta carne al fuoco. Siamo concentrati sulla ricerca e sviluppo, che per noi è un driver molto importante. Storicamente abbiamo sempre investito tanto e lo stiamo facendo anche ora per avere soluzioni più innovative da proporre ai nostri clienti". "Si chiude un trimestre estremamente positivo dal punto di vista del conto economico".

"Da parte del management - aggiunge - c'è grande soddisfazione perchè per la prima volta siamo riusciti a superare un miliardo di ricavi nel trimestre. E lo abbiamo fatto anche migliorando la profittabilità, in un contesto, quello del settore dell'auto, che sta facendo fatica".

La lieve flessione dell'utile è dovuta "esclusivamente a questioni relative a scritture contabili legate alla conversione dei cambi".





