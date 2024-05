Brasile, la produzione di veicoli cresce 24,2% su anno ad aprile

La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato ad aprile 2024 un aumento del 24,2% su anno e del 13,5% su mese. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 222.115 unità. Si tratta del migliore risultato mensile dal 2019, prima della pandemia. Nei primi quattro mesi dell'anno la produzione è cresciuta del 6,3% rispetto al primo quadrimestre del 2023.

In crescita anche le vendite. Il mese scorso i veicoli immatricolati sono stati 220.842, il 27,1% in più rispetto ad aprile 2023. Complessivamente nei primi quattro mesi dell'anno sono state venduti 735mila di veicoli, in crescita del 16,3% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno.

In sensibile calo le esportazioni che hanno segnato -16,4% su mese e -19,6% su anno con 26.334 unità vendute all'estero.





