Ferrari, +19% l'utile netto del primo trimestre

La Ferrari ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 352 milioni di euro, il 19% in più dello stesso periodo del 2023. I ricavi netti sono a pari a 1,58 miliardi, in crescita del 10,9% rispetto all'anno precedente e le consegne totali sono 3.560, pressoché invariate rispetto al primo trimestre 2023. "L'inizio d'anno è stato molto positivo: i ricavi e i profitti sono cresciuti a doppia cifra con consegne stabili. Un risultato ottenuto grazie a un mix prodotti e geografico ancora più forte, oltre al maggior contributo delle personalizzazioni. La nostra strategia, focalizzata sulla crescita del valore e non sui volumi, si è confermata vincente" commenta l'amministratore delegato della casa di Maranello Benedetto Vigna. L'ebit adjusted è pari a 442 milioni, in crescita del 14,8% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'ebit adjusted pari al 27,9%. L'ebitda adjusted è di 605 milioni, in aumento del 12,7% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'ebitda adjusted pari al 38,2%. La generazione di free cash flow industriale è pari a 321 milioni.

Ferrari conferma le stime per il 2024 con ricavi netti oltre 6,4 miliardi a fronte dei 6 miliardi del 2023. La guidance 2024 è sulla base di alcune condizioni, "mix prodotto e geografico positivo, oltre a forti personalizzazioni, attività racing impattate dal peggiore posizionamento nel campionato di Formula 1 2023, nonostante il più alto numero di gare nel calendario 2024, contributo delle attività lifestyle al fatturato atteso in aumento, e contestuale investimento per accelerare lo sviluppo, inflazione dei costi persistente, continui investimenti nel marchio, solida generazione di free cash flow industriale".





"L'inizio d'anno è stato molto positivo: i ricavi e i profitti sono cresciuti a doppia cifra con consegne stabili. Un risultato ottenuto grazie a un mix prodotti e geografico ancora più forte, oltre al maggior contributo delle personalizzazioni. La nostra strategia, focalizzata sulla crescita del valore e non sui volumi, si è confermata vincente". Così Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, commenta i risultati del primo trimestre. "In linea con questa strategia sta proseguendo nei tempi previsti l'esecuzione del nostro piano industriale, con l'arricchimento della gamma vetture grazie al recente lancio della 12cilindri e della 12cilindri spider".

"La Cina per noi è importante, ma non è un motore di crescita, facciamo meno margini a causa delle tasse". Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, commentando i risultati del trimestre. "L'allocazione delle auto è una nostra scelta. Era pianificato che le consegne restassero sotto il 10%. E' importante far crescere il mercato in modo corretto e dare tempo al mercato di conoscere il marchio", ha aggiunto. Vigna ha spiegato che il portafoglio ordini della Cina continentale copre fino al terzo trimestre 2025, mentre complessivamente arriva a coprire parte del 2026.

"Per la 12 cilindri ho sentito commenti entusiastici, tutti la vogliono. Alcuni dealer hanno già preso preordini. I numeri degli ordini li vedremo tra qualche giorno". Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, commentando i risultati del primo trimestre 2024. Per il Purosangue Vigna ha spiegato che l'obiettivo rimane il 20% del totale della produzione, "ma nel primo trimestre siamo al 16% e la media dell'anno sarà intorno al 18%". Il prezzo aumenterà nel 2025.

