L'expertise di CNH al Motor Valley Fest 2024

Tradizionalmente 'appannaggio' dell'industria automotive, quest'anno Motor Valley Fest, in corso da oggi a Modena, apre le porte anche alle tecnologie ed ai motori del settore agricolo e delle costruzioni. Tra questi CNH, che porterà la sua esperienza nell'open innovation, nello sviluppo di carburanti alternativi e nel design per la creazione di nuove macchine sempre più all'avanguardia, oltre a farsi portavoce della necessità di attrarre nuovi talenti per innovare il settore agritech.

Modena, peraltro, è centrale nelle strategie di CNH per l'Italia, essendo la città che ospita il centro di Modena San Matteo, polo di riferimento del gruppo a livello europeo per l'elettrificazione e sede del primo simulatore dinamico per l'agricoltura. Numerosi, comunque, gli investimenti dell'azienda nel Paese: oltre ai nuovo uffici di Torino, CNH conta un sito produttivo a Cesena dedicato alla produzione di mini escavatori elettrici, inaugurato lo scorso anno, mentre nello stabilimento di Lecce sono stati installati un nuovo impianto di verniciatura e una nuova macchina taglio plasma.

Tra gli annunci più recenti di CNH, la sigla di un memorandum d'intesa con Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo, per consentire l'installazione, la connessione e il funzionamento di affidabili terminali satellitari multiorbitali sulle proprie macchine agricole operanti anche in zone remote.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA