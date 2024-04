L'utile di Volkswagen scende del 21,6% a 3,7 miliardi

Volkswagen ha chiuso il primo trimestre del 2024 con ricavi per 75,5 miliardi di euro, in calo dell'1% sullo stesso periodo del 2023, con profitti operativi scesi del 20,2% a 4,6 miliardi e con un utile netto di 3,7 miliardi, in flessione del 21,6%. Le auto vendute, si legge in una nota, sono scese del 2% a 2,08 milioni di unità mentre le consegne ai clienti sono aumentate del 3,1% a 2,1 milioni. I flussi di cassa netti sono stati negativi per 3 miliardi di euro, a fronte di flussi positivi per 2,2 miliardi nel 2023. "Come previsto, i risultati del primo trimestre mostrano un inizio d'anno lento. Rimaniamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2024. Un marzo forte, una solida banca ordini e il miglioramento degli ordini in arrivo negli ultimi mesi sono incoraggianti e dovrebbero già avere un impatto positivo nel secondo trimestre. Ci aspettiamo ulteriore slancio nel corso dell'anno dal lancio di oltre 30 nuovi modelli di tutti i marchi", ha dichiarato Arno Antlitz, cfo e coo di Volkswagen, che si aspetta effetti positivi anche dai "programmi di efficienza". "In questo contesto - aggiunge -, sarà particolarmente importante contrastare vigorosamente l'aumento del fisso costi ed esercitare una disciplina sugli investimenti". Sul calo dei profitti, sottolinea Volkswagen, hanno pesato "volumi di vendita inferiori, un mix Paese, marca e modello sfavorevole, nonché un aumento dei costi fissi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Le vendite sono cresciute del 2% nell'Asia-Pacifico e del 19% in Sudamerica mentre sono diminuite del 10% in Nord America e del 5% in Europa e nel resto del mondo.



