Toyota: produzione record nel 2023 ma sotto le attese

Cresce a livello record la produzione globale di Toyota nell'anno fiscale 2023 appena concluso, sebbene inferiore alle previsioni della stessa casa auto nipponica che ha dovuto fare i conti con lo scandalo sulle falsificazioni dei dati della controllata Daihatsu.

Nell'esercizio terminato a fine marzo la produzione è aumentata del 9,2% a 9,97 milioni di auto, non riuscendo però a raggiungere l'obiettivo annunciato di 10,1 milioni di veicoli.

La produzione fuori dal Giappone ha segnato un'accelerazione del 5%, registrando un record a 6,66 milioni di vetture, trainata dalla domanda in Nord America ed Europa. In gennaio Toyota ha dovuto temporaneamente interrompere le catene di produzione negli stabilimenti domestici dopo che l'affiliata Toyota Industries ha dichiarato a inizio anno che erano stati manipolati alcuni dati per i motori, compresi quelli forniti a Toyota. Un altro scandalo legato alla falsificazione dei test di sicurezza era stato rilevato a dicembre dalla Daihatsu Motor per la maggior parte dei suoi modelli, provocando la sospensione dell'output in tutti i suoi stabilimenti nazionali, incidendo di fatto in modo significativo sulle immatricolazioni complessive della casa madre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA