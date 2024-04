Gruppo Mahle: per propulsori serve strategia multi-percorso

Arnd Franz, ceo del grande gruppo tedesco della componentistica Mahle chiede alla Ue una strategia multi-percorso per i propulsori automobilistici, come quelli che Giappone, Cina e Nord America stanno già perseguendo.

Durante la conferenza stampa annuale dell'azienda, Franz ha detto che "In quanto azienda di proprietà di una fondazione, abbiamo come valori fondamentali la partecipazione sociale e il rispetto per le persone e l'ambiente. Per questo motivo, come altre industrie, abbiamo bisogno delle giuste condizioni quadro".

"Sosteniamo una politica basata sui fatti che non si basi sui divieti tecnologici ma piuttosto sulla diversità". E per questo motivo Franz ha sottolineato che Mahle ha bisogno "di un'azione normativa responsabile e in linea con la realtà".

"Questo non solo affinché le aziende possano lavorare in modo redditizio e a prova di futuro, ma anche perché l'industria possa svolgere un ruolo attivo nel gestire oltre alla la trasformazione tecnologica anche i futuri cambiamenti occupazionali e sociali".

