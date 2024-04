Elkann, 'nei leader Stellantis lo stesso coraggio di Marchionne'

"Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, vediamo lo stesso coraggio nelle persone della leadership di Stellantis". Lo afferma John Elkann, presidente di Exor, nella lettera agli azionisti della holding. "Il 2023 ha segnato il quinto anniversario dalla scomparsa di questo straordinario leader e meraviglioso amico, - dice Elkann - la cui eredità continua attraverso l'Auditorium Sergio Marchionne inaugurato al Cern, il più grande laboratorio e centro di ricerca per la fisica delle particelle al mondo".

"Non vediamo l'ora - prosegue Elkann - di celebrare ulteriori vittorie con clienti, tifosi e dipendenti con Benedetto Vigna e il suo leadership team che mantengono il loro approccio 'con le gomme ben salde sulla terra', mentre il Cavallino Rampante prosegue nel suo viaggio verso l'elettrificazione restando fedele alla propria storia. Fuori dalla pista - ricorda - Ferrari ha continuato a raggiungere risultati eccezionali, oltre le previsioni. I ricavi netti sono cresciuti del 17% a 6 miliardi, con un ebitda rettificato di 2,3 miliardi e, per la prima volta, l'utile netto ha superato 1 miliardo (in aumento del 34%).

"Le vendite globali di Bev Stellantis sono cresciute del 21% su base annua: oggi è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030 che mira a raggiungere entro la fine del decennio il 100% delle vendite di auto in Europa e il 50% delle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti costituite da veicoli elettrici a batteria (Bev).

L'11 luglio Fiat celebrerà i 125 anni dalla sua fondazione ad opera del mio trisnonno, il senatore Giovanni Agnelli. Per il terzo anno consecutivo Fiat è stato il marchio più grande di Stellantis in termini di volume di vendite con 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo (un aumento del 12% rispetto al 2022), che include il successo della 500e, leader europea tra le city car elettriche e orgogliosamente costruita a Mirafiori.

'Ai dipendenti di Stellantis 6 miliardi dal 2021'

"Dalla sua fondazione nel 2021 Stellantis ha distribuito un totale di 6 miliardi ai propri dipendenti in tutto il mondo; una dimostrazione tangibile di come l'azienda abbia allineato i propri incentivi ai risultati a beneficio di tutti i dipendenti.". Lo sottolinea John Elkann, presidente di Stellantis, che nella lettera agli azionisti di Exor, ricorda il programma di acquisto azionario per dipendenti "che consente loro di diventare azionisti di Stellantis a condizioni preferenziali, iniziativa verrà estesa a oltre 240.000 dipendenti in tutto il mondo nel 2024".

Elkann spiega che "la spinta a competere e concentrarsi sull'eccellenza ha generato risultati record con ricavi di 189,5 miliardi (in crescita del 6% rispetto al 2022), un risultato operativo rettificato di 24,3 miliardi e un utile netto di 18,6 miliardi (in aumento dell'11%). Questi risultati eccellenti non premiano solo gli azionisti, ma anche i dipendenti di Stellantis, che riceveranno quasi 1,9 miliardi in base ai risultati raggiunti".

Cita Hamilton, 'c'è sempre spazio per migliorare'

"Il 2024 sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio", sottolinea Elkann, presidente della Ferrari, nella lettera agli azionisti di Exor.

"Con il successo, è importante tenere a mente le parole di Lewis Hamilton (che si unirà alla Scuderia la prossima stagione): 'Nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C'è sempre spazio per migliorare, e penso che questo valga per tutto nella vita'. Le sue parole richiamano una delle coppie di valori di Exor: Ambizione e Umiltà" dice Elkann, che conclude la lettera con la foto finale del Gp di Australia, dove la Ferrari si è piazzata al primo e secondo posto.

L'utile di Exor a 4,2 miliardi, 100 milioni di dividendo

Exor, la holding della famiglia Agnelli Elkann, ha chiuso il 2023 con un utile consolidato di 4,19 miliardi, 33 milioni in meno dell'anno precedente. Nel 2023, la quota del risultato delle controllate e delle partecipazioni è aumentata di 1,7 miliardi e le performance positive dei fondi di investimento hanno contribuito con 498 milioni, mentre i risultati del 2022 includevano una plusvalenza netta di 2,4 miliardi per la cessione di PartnerRe. Il dividendo ordinario sarà di circa 100 milioni, pari a 0,46 per azione (Nel 2023 Exor era stato di 0,44 per azione). Il Nav (net asset value) a fine 2023 sale a 35,5 miliardi. Il Nav per azione è aumentato del 32,7% nel 2023, superando l'Indice Msci World di 15,1 punti percentuali - sottolinea EXor - principalmente grazie alle performance azionarie di Ferrari e Stellantis.

La proposta di dividendo sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti di Exor. Il programma di buyback di azioni riprenderà per i restanti 250 milioni di euro.

Exor modifica la propria rendicontazione a partire dal 1 gennaio 2024, qualificandosi come Investiment Entity ai sensi dell'Ifrs 10. Cambierà la sua rendicontazione, deconsolidando le società del portafoglio e contabilizzandole al fair value. Al 31 dicembre 2023, il patrimonio netto consolidato attribuibile ai soci della controllante ammontava a 23,268 miliardi, che rappresenta un aumento netto di 2,6 miliardi rispetto all'anno precedente. La posizione finanziaria netta: La posizione finanziaria netta consolidata del Sistema Holdings al 31 dicembre 2023 è negativa per 3,968 miliardi, una variazione negativa di 4,763 miliardi rispetto all'anno precedente, principalmente dovuta a 4,39 miliardi per gli investimenti effettuati e 996 milioni per il buyback di azioni, parzialmente compensati da 835 milioni di dividendi ricevuti dagli investimenti.

'Per la Juve la stagione 2023/24 è l'Anno Zero'

"Se conosci i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro spirito, la frase "fino alla fine" non ti suonerà nuova. Incarna la determinazione del club nel continuare a lottare e superare le avversità, una convinzione propria di Edoardo Agnelli quando fu nominato presidente il 24 luglio 1923", aggiunge Elkann, nella lettera agli azionisti.

"Da quel momento - spiega - è iniziata una storia d'amore lunga un secolo tra le famiglie bianconere e la mia famiglia. Un legame che nel 2023 abbiamo celebrato con le generazioni di tifosi in Italia e nel mondo, tutti uniti dall'amore per la Juventus. Forza Juve".

"Il 2023 - ha proseguito - ha rappresentato un anno di transizione. Sotto il suo nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Gianluca Ferrero, l'attenzione è stata rivolta alla risoluzione delle vicende che stava affrontando con la Giustizia Sportiva, sia in Italia che in Europa La stagione 2023/24 è quindi l'Anno Zero, in cui la società sta ponendo le fondamenta per il suo ritorno, sia dentro che fuori dal campo".

"Cristiano Giuntoli, che è arrivato nel 2023 ed è stato appena nominato Miglior direttore sportivo dell'anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno - afferma Elkann - aiuterà a plasmare il futuro della Juventus. La squadra punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza al Mondiale per Club allargato della Fifa nell'estate del 2025. Con un maggiore focus sui giovani talenti della sua Next Gen (che hanno dimostrato il loro valore quest'anno), la Juventus mira a costruire una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni dell'Uefa". .

'Gedi è fedele ai lettori e non agli interessi della proprietà'

"Non dobbiamo mai perdere un giornalismo indipendente, che resti fedele all'identità e ai valori dei giornali e dei lettori a cui si rivolge, e non agli interessi di chi li possiede", scrive John Elkann.

"Da quando Exor è diventato azionista di maggioranza nel 2020 - spiega - il focus della media company si è spostato verso il digitale, una soluzione più adatta per le sue testate nazionali. Di conseguenza, quasi tutti i giornali locali sono stati venduti, ultimo tra questi Il Secolo XIX. Oggi, la strategia in ambito news di Gedi è centrata su La Repubblica e La Stampa, due dei principali giornali in Italia, la cui significativa presenza cartacea è completata da un'offerta digitale in crescita. Continuiamo a credere nell'importanza di un giornalismo affidabile e di qualità, specialmente in un mondo in cui a volte è difficile fidarsi di ciò che leggiamo".

Elkann ricorda che gli abbonati digitali di Gedi sono aumentati del 50% nel 2023 e i ricavi digitali sono ora superiori a 125 milioni, il 26% dei ricavi totali. Per Radio Deejay sono 5,5 milioni gli ascoltatori al giorno.

