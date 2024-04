Concept Wildcat EV, sarà base stilistica per le future Buick

L'avveniristico concept Buick Wildcat EV che General Motors aveva svelato nel 2022 potrebbe presto trasformarsi in un modello di serie, ammesso che l'azienda decida di procedere con gli investimenti nell'ambito della elettrificazione totale. La berlina di produzione che potrebbe derivare da questo Concept - afferma GM Authority - dovrebbe soprattutto servire a Buick per presentare e affermare in modo deciso una nuova identità di marca, ponendo anche la base per i modelli futuri.

Secondo GM Authority questo prototipo di stile dovrebbe essere la base per quattro nuove Buick (tutte destinate agli Stati Uniti). Si tratta della Envista, della rinnovata Encore GX del 2024, della Envision del 2024 e della futura nuova generazione Enclave prevista per il 2025. Per altri mercati, come la Cina, la marca del Gruppo GM si è già ispirata alla Wildcat EV per la LaCrosse del 2024 e per la GL8 Century uscita nel 2023.

Le caratteristiche del design includono un frontale inclinato in avanti e una griglia trapezoidale, nonché linee della carrozzeria affilate, con sottili elementi di illuminazione superiori e forme scolpite. La presentazione del concept Buick Wildcat EV del 2022 ha coinciso - ricorda GM Authority - con il rilascio del nuovo badge Tri-Shield di Buick.

