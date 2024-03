Panasonic Automotive Systems ad Apollo per 1,95 miliardi

Panasonic Holdings ha concluso la vendita della sua divisione di sistemi automobilistici ad Apollo Global Management, secondo quanto previsto in novembre. Il valore aziendale della transazione è di 2,1 miliardi di dollari (circa 1,95 miliardi di euro).

Lo si legge su Bloomberg che spiega che il Cda del produttore di elettronica giapponese ha approvato il memorandum d'intesa.

Panasonic trasferirà quindi tutta Panasonic Automotive Systems a un'altra entità, mantenendo una partecipazione indiretta del 20% nella nuova società.

L'operazione fa parte del piano dell'amministratore delegato del gruppo Panasonic, Yuki Kusumi, per liberare miliardi da investire in nuove aree di crescita dopo la ristrutturazione del gruppo avvenuto nell'aprile 2022.



