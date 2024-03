Cina, 'preoccupati dalla stretta Usa sulle auto elettriche'

Il ministero del Commercio cinese ha espresso oggi "serie preoccupazioni" per la decisione degli Stati Uniti di lanciare un'indagine sui "rischi per la sicurezza nazionale" dei veicoli elettrici cinesi collegati a internet ed esportati da Pechino, assicurando che saranno adottate "le misure necessarie per difendere con fermezza i propri diritti e interessi legittimi". Washingon, ha osservato un portavoce del ministero nel resoconto dei media statali, "sta usando la sicurezza nazionale come scusa per ostacolare la normale esportazione di automobili cinesi". Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno imposto tariffe elevate sulle auto di Pechino, "istituito politiche di sussidio "discriminatorie e ora intendono introdurre barriere non tariffarie, il tutto sotto la bandiera della sicurezza nazionale", ha proseguito il portavoce secondo cui "un simile approccio è protezionista e sconvolgerà il mercato globale.



