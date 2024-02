A Polestar 950 milioni dollari, cresce nelle auto elettriche

Polestar Automotive Holding, il marchio svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, ha ottenuto un finanziamento di 950 milioni di dollari (877 milioni di euro) per la prossima fase di sviluppo. Il finanziamento è stato fornito da un gruppo di 12 banche internazionali, tra cui Bnp Paribas, Natixis, Standard Chartered, Bbva, Hsbc e Spdb, sotto forma di prestito triennale. "L'ottenimento del finanziamento da parte di un consorzio di banche globali riflette il sostegno dei nostri partner al percorso di crescita di Polestar", afferma Thomas Ingenlath, ceo di Polestar.

"Insieme al pieno sostegno finanziario di Geely - aggiunge - e all'accesso a tecnologie innovative e competenze ingegneristiche, abbiamo rafforzato il nostro percorso verso il pareggio dei flussi di cassa previsto per il 2025". "In qualità di partner strategico e di azionista diretto di Polestar, Geely continuerà a fornire pieno supporto operativo e finanziario all'iconico marchio di auto ad alte prestazioni anche in futuro", evidenzia Daniel Li, ceo del gruppo Geely e membro del consiglio di amministrazione di Polestar.



