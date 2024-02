Gruppo Mercedes-Benz, ricavi 2023 153,2 miliardi euro, +2%

Nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico che continua ad essere critico, nel 2023 il Gruppo Mercedes ha visto crescere del 2% i ricavi raggiungendo i 153,2 miliardi di euro. Ma una serie di fattori, tra cui l'aumento del 21% delle spese di ricerca e sviluppo - è stato spiegato oggi durante la conferenza annuale sui risultati finanziari a Stoccarda - ha determinato una riduzione del 4% dell'utile prima interessi e imposte (Ebit) del Gruppo sceso a 19,7 miliardi (nel 2022 erano stati 20,5).

Una previsione questa - va ricordato - che era già stata evidenziata nella conferenza nel 2023 sui risultati del 2022 da Ola Kaellenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Group.

Al calo del ritorno sulle vendite (RoS) rettificato di Mercedes-Benz Cars (12,6% contro il 14,6% del 2022) si contrappone il 15,1% ottenuto da Mercedes-Benz Vans (11,2% nel 2022). Complessivamente le vendite di Mercedes-Benz Cars and Vans sono aumentate dell'1,5% arrivando a 2.491.800 veicoli, con una percentuale di modelli elettrici aumentata del +61% a 240.700 unità.

Alla luce di questi risultati il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza proporranno all'assemblea generale annuale (in programma per l'8 maggio 2024) un dividendo di 5,30 euro per azione (era stato di 5,20 nel 2022).

Una proposta questa - è stato sottolineato - che riflette anche l'effetto di incremento dell'utile per azione (Eps) dell'attuale programma di riacquisto di azioni proprie.

