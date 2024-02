Consistenti risultati 2023 per Mobilize financial services

L'attività commerciale di Mobilize financial services, brand di RCI Banque SA, ha fatto registrare una crescita nel corso del 2023. Infatti, il numero di pratiche finanziate è aumentato del 6,6% rispetto al 2022, mentre l'importo dei nuovi finanziamenti è stato incrementato del 17,1%, sostenuto dall'aumento delle immatricolazioni e degli importi medi finanziati (+9,9%).

In una quota totale di veicoli finanziati del 43,4% (44,8% nel 2022), quella dei veicoli elettrici finanziati è stata del 48,1%, superando di 5,2 punti quella dei veicoli con alimentazione tradizionale. Inoltre, il numero di contratti di servizio ed assicurazione venduti nel 2023 è cresciuto dell'1,5% rispetto all'anno precedente.

I ricavi netti, in calo del 2,7% rispetto al 2022, si attestano a 1.961 milioni di euro, con una flessione dovuta principalmente all'impatto degli swap di tassi di interesse a copertura dei depositi a vista, contabilizzati al valore di mercato, che hanno registrato un impatto negativo per 84 milioni di euro nel 2023, e positivo di 101 milioni di euro nel 2022.

Gli asset produttivi medi (APM), invece, sono in aumento del 14,4% nel 2023, e l'attività di raccolta del risparmio è aumentata ulteriormente, con 3,8 miliardi di euro di risparmi in più raccolti nel 2023, per una quota di 28,2 miliardi di euro a fine dicembre 2023, che corrisponde al 51,5% dell'attivo netto dell'azienda.

Infine, Mobilize Financial Services ha potenziato la sua offerta di noleggio e abbonamento auto annunciando, nel mese di luglio 2023, l'acquisizione di MeinAuto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA