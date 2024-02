Ancora in calo l'indice della produzione automotive a dicembre

L'indice della produzione automotive italiana registra a dicembre un'altra flessione, pari a -8,8%. Lo mette in evidenza l'Anfia. L'indice della fabbricazione di autoveicoli inverte la tendenza e cala a doppia cifra nel mese (-11,1%), complice il forte decremento del 32,2% registrato, secondo i dati preliminari dell'Anfia, dalla produzione di autovetture, che, tuttavia, chiude il 2023 con una variazione positiva del 14,5% rispetto al 2022 per un totale di circa 541.000 unità prodotte. L'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, invece, prosegue il trend discendente anche a dicembre (-10,1%) chiudendo così l'anno a -3,6%. "E' importante una tempestiva attuazione del nuovo Piano di incentivi presentato durante l'incontro plenario del Tavolo Sviluppo Automotive dello scorso primo febbraio per trainare la domanda e spingere la diffusione delle auto ricaricabili (Bev e Phev), in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore, ma anche per dare maggiore slancio alla produzione nazionale" commenta Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia.



