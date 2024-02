Toyota allunga blocco produzione dopo scandalo su diesel

Toyota ha annunciato un'estensione parziale della sospensione della produzione fino a venerdì, a fronte dello scandalo sulla manipolazione dei dati presso uno dei suoi fornitori di motori diesel. L'arresto di sei linee di produzione presso quattro impianti nel Giappone centrale rimarrà in vigore fino al via libera del ministero dei Trasporti nipponico che ha ordinato il divieto di spedizione di determinati motori prodotti dalla Toyota Industries Corp. Il blocco, che coinvolge modelli come la Land Cruiser e l'Hiace, era stato programmato inizialmente fino a lunedì, e la casa auto ha anticipato che deciderà giovedì se potrà riprendere o meno la produzione a partire dal 12 febbraio. Le catene di montaggio sono ferme da quando la Toyota Industries Corp ha ammesso alla fine di gennaio di aver falsificato dei dati sui motori diesel che produce e fornisce per la maggiore azienda automobilistica al mondo, provocando la sospensione delle spedizioni di 10 modelli Toyota venduti a livello globale.



