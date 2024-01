Successo globale dei modelli premium Lexus: più 32% nel 2023

Nel periodo da gennaio a dicembre 2023, Lexus ha raggiunto il record globale di 824.258 unità vendute con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente. Una crescita che è da attribuirsi - si legge nella nota della marca premium del Gruppo Toyota - alla forte domanda, in particolare in Nord America, Europa e Giappone e anche alla ripresa della disponibilità stabile di componenti, che ha contribuito all'aumento della produzione e quindi delle consegne.

"Esprimiamo la nostra gratitudine - ha commentato Takashi Watanabe, Lexus international president - a ciascuno dei nostri clienti per la fiducia dimostrata. Lexus continuerà a promuovere iniziative uniche, concentrandosi sullo sviluppo e la promozione di veicoli elettrici a batteria nel perseguimento della realizzazione di una società a zero emissioni di carbonio". "Inoltre - ha detto Watanabe - ci impegniamo a rispondere prontamente e con precisione alle esigenze dei clienti, adattandoci ai tempi che cambiano e impegnandoci continuamente per creare auto piacevoli da guidare e affidabili".

In particolare le vendite Lexus in Europa hanno raggiunto 69.202 unità (+46%), quelle in Nord America 355.606 (+24%), quelle in Cina 181.411 (+3%) e quelle in Giappone 94.647 (+129%). Il rapporto tra le vendite di veicoli elettrificati Lexus e quelli Ice ha raggiunto globalmente il livello record del 47% grazie all'espansione della gamma con il nuovo RX e il modello RZ Full Electric. Inoltre, in Europa, il successo commerciale di modelli chiave come NX (41.367 unità), RX (20.484) ed UX (11.194) ha contribuito a rendere Lexus uno dei marchi premium con crescita più rapida.

