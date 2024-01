Ancora ferme vendite della Lotus Emira turbo benzina in Usa

Pur essendo stata presentata negli Stati Uniti nel 2022 Lotus non ha potuto ancora consegnare una sola Emira in quel mercato. Questo - scrive Robb Report citando un rapporto di Automotive News - per la mancanza dell'approvazione da parte del California Air Resource Board (Carb).

La berlinetta con motore turbo benzina da 360 Cv di origine Amg non soddisfa in questa taratura gli standard di emissione, che peraltro sono in vigore anche in altri 14 Stati dell'unione tra cui New York e New Jersey.

Lotus (di proprietà della cinese Geely) sta dunque aspettando per il suo ultimo modello con motore termico l'approvazione dal Carb indispensabile per vendere l'auto.

E questo - ribadisce Robb Report - blocca le operazioni commerciali anche negli altri 36 Stati che seguono le regole dell'Environmental Protection Agency (Epa) in quanto un esemplare approvato dall'Epa potrebbe poi essere ceduto in uno stato Carb.

Lotus ha specificato di aver applicato un aggiornamento al software del 4 cilindri 2.0 dell'Emira che dovrebbe consentirle di soddisfare gli standard Carb. Ma, nonostante siano già stati eseguiti diversi test obbligatori, l'approvazione tarda ad arrivare.



