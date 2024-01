Lancia ha confermato il ritorno in Belgio nel 2024

Lancia ha confermato il ritorno in Belgio nel corso 2024, così d proporsi come uno dei marchi protagonisti per Stellantis nel paese. Il Belgio è uno dei primi mercati europei che lanceranno la Nuova Lancia Ypsilon, a cui faranno seguito Olanda, Francia, Spagna e, nel 2025, Germania.

Per il lancio della Nuova Lancia Ypsilon, il mercato belga potrà contare su 10 concessionari e 13 punti di assistenza per il post-vendita.

Il marchio Lancia può contare su una consolidata popolarità in Belgio, dove, nel corso del tempo, molti dei modelli del marchio hanno riscosso un notevole successo. Due, sono stati i principali criteri di valutazione per il ritorno di Lancia in Belgio. Il primo è l'interesse e la passione per i prodotti Made in Italy che contraddistingue il paese e il secondo è il potenziale del segmento B premium.

"Grazie all'evento organizzato da Stellantis a Bruxelles - ha commentato Charles Henri Fuster, head of marketing & communications Lancia - abbiamo potuto confermare con grande orgoglio il ritorno di Lancia in Belgio nel 2024, diventando uno dei marchi protagonisti per Stellantis nel paese. Lancia Pu+Ra HPE è stata una delle protagoniste dell'evento, rappresentando la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design, comfort degli interni, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione".



