Stellantis ancora leader del mercato in America Latina

Per il terzo anno consecutivo il gruppo automobilistico Stellantis si conferma come il leader del mercato sudamericano con un totale di 878 mila vetture vendute che gli hanno permesso di raggiungere una quota di mercato del 23,5%. E' quanto si legge in una nota della holding italo-francese dove si sottolinea che la leadership nelle vendite di automobili e veicoli commerciali leggeri riguarda anche i tre principali mercati del Sud America: Brasile, Argentina e Cile. "I risultati del 2023 dimostrano che stiamo facendo le scelte migliori offrendo ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più innovativi e in linea con le loro esigenze.

Nel 2024 proseguiremo con il nostro obiettivo di continuare a rafforzare la presenza dei nostri marchi ed espandere la nostra leadership in tutti i mercati della regione", ha affermato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America. L'anno è stato un anno importante per il gruppo anche nel segmento dei SUV dove l'azienda è stata nella lista dei best seller degli ultimi 12 mesi con Jeep, Fiat e Citroen. In totale, Stellantis ha superato la soglia delle 214mila unità vendute nel segmento durante tutto l'anno raggiungendo il 35,8% della quota di mercato. Nel mercato brasiliano in particolare il gruppo ha consolidato la propria leadership tra gennaio e dicembre, con oltre 686mila unità immatricolate e una quota del 31,4%. Il marchio Fiat ha raggiunto da solo una quota del 21,8% con 475.443 unità immatricolate, staccando di oltre 128mila vetture il secondo posto. Il modello più venduto in Brasile è il pick-up Fiat Strada con 120.600 unità immatricolate e una quota di mercato del 5,5%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA