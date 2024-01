Mercato Italia: il gruppo Toyota chiude un 2023 favorevole

Nel mercato italiano, durante il 2023, il gruppo Toyota ha fatto segnare volumi di crescita attraverso il primato di vendite nel segmento dei B-SUV, grazie alla Yaris Cross. Inoltre, i brand Toyota e Lexus hanno chiuso l'anno passato con oltre 102.000 immatricolazioni, ottenendo una quota di mercato superiore al 6,5%. Un risultato a cui hanno contribuito l'ampia e rinnovata offerta di prodotti elettrificati dei due marchi, le innovative soluzioni di finanziamento, di noleggio, assicurazione e connettività proposte dal Gruppo, ed i programmi del mondo Wehybrid. Nello specifico, Toyota conferma e consolida la terza posizione a livello di brand, con oltre 98.000 immatricolazioni ed una una quota del 6,3%, e sale sul podio dei marchi più venduti ai privati, con una quota superiore all'8% nel canale.

La Yaris Cross, con oltre 34.000 immatricolazioni, è reduce da un anno da record, in cui è diventata leader nel segmento B-SUV che, ad oggi, rappresenta circa il 23% del mercato, con una quota del 9,6%, crescendo dello 0,8% rispetto al 2022.

Ottimi risultati di vendita anche per l'Aygo X, che ha maturato una quota del 7,6% nel segmento di riferimento.

Crescita significativa per il brand premium Lexus, che, con oltre 3.700 immatricolazioni, ha raggiunto una quota di mercato dell'1,3%. Il nuovo Lexus NX si è distinto con circa 2.000 immatricolazioni, e con la variante plug-in hybrid scelta dalla metà dei clienti.

Il 2023 ha evidenziato una crescita delle performance commerciali anche di Kinto; in particolare, Kinto One, il noleggio a lungo termine Toyota e Lexus con formula all-inclusive, ha chiuso l'anno con un parco circolante di circa 16.000 vetture, per una crescita pari a + 80 punti percentuali rispetto al 2022, e con una share dell'8% circa del totale delle immatricolazioni Toyota e Lexus in Italia.



