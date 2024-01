Chiude storica fabbrica Fiat a Bielsko in Polonia,486 licenziati

La Fiat chiude la sua storica fabbrica Fca di motori 1.3 Multijet a Bielsko Biala, in Polonia, licenziando quasi 500 operai. Lo ha rivelato Wanda Struzyk la presidente dell'organizzazione sindacale aziendale Solidarnosc sul quotidiano locale Dziennik Zachodni. "E' la notizia che abbiamo temuto da tempo e ieri su nostra richiesta, ci è stata confermata", ha detto Struzyk, precisando che Fca sarà chiusa entro la fine del 2024 e che una parte di 486 licenziati forse potrà trovare lavoro in altri stabilimenti Stellantis in Polonia, a Tychy o Skoczow. "Ora negozieremo anche sulle indennità di fine rapporto di lavoro. Il primo incontro avrà luogo il 9 gennaio prossimo", ha aggiunto la sindacalista. La liquidazione della storica azienda che negli anni Settanta iniziò a produrre le Fiat 126, secondo molti osservatori locali costituisce la fine di un'epoca segnata dalla rinascita "automobilistica" della Polonia e dalla sua crescita dell'ambito del libero mercato europeo e mondiale. Negli altri stabilimenti della Stellantis in Polonia vengono tuttora prodotta la Fiat 600e e la Jeep Avenger e a questi modelli presto potrebbe essere aggiunto un altro, tipo b-suv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA