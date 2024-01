Mercato auto Germania 2023 cresce ma premia benzina e diesel

Mercato del nuovo in crescita in Germania (il 7,2% in più rispetto al 2022 ma inversione di tendenza per le immatricolazioni di modelli benzina e diesel che - dopo un lungo periodo di cali - sono risalite, con un trend superiore agli elettrici puri mentre le plug-in sono 'crollate' di quasi il 50%.

Questa la fotografia del mercato tedesco a fine 2023, in base ai dati rilasciati dalla Kraftfahrt-Bundesamt (Kba) che è l'autorità federale dei trasporti, lo scorso anno sono entrate in circolazione 2,8 milioni di auto nuove ovvero il 7,3% in più rispetto al 2022.

Tra i diversi tipi di motorizzazioni, le vendite di modelli a benzina hanno totalizzato 979.000 unità aumentando in maggior misura (+13,3% rispetto al 2022) rispetto alle soluzioni elettrificate ed elettriche, generando una inversione di tendenza per tutto il settore dei motori Ice - benzina e diesel - che hanno aumentato la loro quota di mercato dopo anni di declino.

In confronto, secondo i dati Kba, le vendite di veicoli alimentati esclusivamente a batteria sono arrivate a 524.000 unità con un più modesto incremento dell'11,4%. Crisi evidente per le vendite di modelli ibridi plug-in che nel 2023 si sono più che dimezzate scendendo a 176.000.

Secondo Afp, i clienti tedeschi si erano affrettati ad acquistare modelli Phev entro la fine del 2022 per sfruttare gli incentivi statali per le ibride prima che questi venissero gradualmente eliminati.

Successivamente, il Governo di Berlino ha spostato la scadenza dei sussidi aziendali per i veicoli elettrici al settembre 2023 ma ha improvvisamente staccato la spina a un programma di sostegno ai consumatori a metà dicembre.

La fine dei programmi di sussidio ha ulteriormente indebolito il mercato delle auto elettriche, con le vendite di modelli a batteria in calo negli ultimi mesi. Per l'analista di Ernst & Young Constantin Gall la mancanza di sostegno statale "porterà a un calo delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici quest'anno. Il mercato delle auto elettriche non è ancora in grado di reggersi in piedi da solo, ma dipende dai sussidi statali".

L'importante settore automobilistico tedesco ha registrato una modesta ripresa in seguito allo sconvolgimento delle chiusure legate alla pandemia e ai problemi della catena di fornitura negli ultimi anni, mentre le aziende hanno dovuto smaltire un arretrato di ordini.

Ma le vendite rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemici e le prospettive si sono oscurate poiché l'elevata inflazione fa salire i costi di produzione ed erode il potere d'acquisto delle famiglie, raffreddando la domanda. Per Gall la debole crescita economica prevista fa pensare al 2024 come un altro "anno perduto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA