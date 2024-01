Nel 2023 Stellantis leader in Italia veicoli elettrificati

Il Gruppo Stellantis si conferma nel 2023 leader di vendita in Italia nel settore dei veicoli elettrificati (Lev), che comprende i mezzi ad alimentazione ibrida (Hev), plug-in (Phev) ed elettrica (Bev) con un a quota complessiva tra autovetture e commerciali che ha raggiunto il 25,1%.

Il dato è stato trainato dal successo delle gamme di tutti i brand del portfolio, con punte di rilievo nei commerciali elettrici, dove il Gruppo ha raggiunto il 47,5%, piazzando Opel e Fiat ai primi due posti della classifica marche e il forte apprezzamento da parte degli automobilisti italiani di singoli modelli, come nel caso nel caso della Jeep Compass, prima assoluta nel nostro Paese tra le auto Phev.

In una nota il gruppo sottolinea: "Stellantis anche nel 2023 ha mantenuto la leadership del mercato italiano, nonostante le persistenti incertezze dell'intero settore automotive nazionale ed internazionale, soprattutto legate agli sviluppi della transizione energetica e alle misure da adottare a favore degli automobilisti. Secondo l'elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ha ottenuto lo scorso anno nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri una crescita dei volumi di oltre il 10%, con una quota complessiva del 33,5%".

Riguardo il mercato dei 12 mesi appena trascorsi, Santo Ficili, managing director di Stellantis in Italia, sottolinea: "Il 2023 è stato un anno complesso in cui Stellantis ha tuttavia consolidato in Italia la propria leadership assoluta nelle vendite dei veicoli a basse emissioni. È un risultato che abbiamo raggiunto grazie al nostro continuo impegno strategico per l'elettrificazione a 360 gradi come abbiamo dimostrato nell'ultimo anno con gli investimenti fatti in Italia. Anche nel 2024, insieme all'importante appoggio della nostra rete di vendita, continueremo su questa strada con la commercializzazione in Italia di 12 modelli BEV a conferma dell'importanza dell'Italia nell'ambito della strategia mondiale di Stellantis".

Nel dettaglio degli highlights dei singoli Marchi del gruppo, Alfa Romeo fa segnare un raddoppio dei volumi rispetto allo scorso anno (penetrazione brand +0,6%). Tonale, prima tra i C-Suv "ha sfiorato una quota del 6%, che ne rafforza ulteriormente la leadership", sottolineano da Torino, Stelvio conquista una quota del 10% tra le D-Suv e c'è grande attesa per la nuova Milano, primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico della Casa.

Citroën nel 2023 ha guadagnato quasi 2 punti percentuali nei volumi di vendita per Citroën, forte anche dei consensi ottenuti da nuova C5 X Hybrid Plug-In dal Suv C5 Aircross Hybrid Plug-In.

DS Automobiles, che dal 2024 lancerà ogni nuovo modello 100% elettrico, ha confermato nel nostro Paese la quota sostanzialmente stabile dello 0,4%.

Con la Panda leader assoluta di vendite con poco meno di 102.000 immatricolazioni, pari a una quota del segmento A del 49,7%, Fiat si conferma marchio trainante per il gruppo in Italia. Da annotare anche tra le vetture full electric del segmento A, la leadership di 500e con circa 4.700 immatricolazioni.

Il primato di Compass Phev, l'ibrida con batterie ricaricabili alla colonnina, che ha raggiunto il 15,7% di quota tra le Phev, traina le vendite del brand Jeep nel nostro Paese.

"Questo successo - sottolinea la nota - porta la firma dei Suv 'made in Italy' Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti".

Aspettando il nuovo modello, Lancia Ypsilon si conferma amatissima con quasi 44.800 immatricolazioni, e volumi in crescita del +9% rispetto al 2022: è la terza vettura più venduta in Italia nel 2023 ed è il secondo modello più venduto dal Gruppo Stellantis, sia nelle immatricolazioni totali sianelle vendite del canale Privati.

Per Opel la Corsa si conferma bestseller nel segmento B-Berlina, con una quota di mercato del 40%.

Infine, Peugeot donquista la prima nel segmento B-Berlina elettrico del mercato autovetture con la PEUGEOT e-208 che, insieme alla nuova PEUGEOT e-2008, fa segnare una quota complessiva di segmento B del 28,9%.

