Maire con Saras per impianto carburanti sintetici verdi

Maire annuncia che Nextchem, attraverso la sua controllata NextChem Tech, ha firmato un accordo con Saras per uno studio di ingegneria volto ad accelerare il percorso di decarbonizzazione della raffineria di Saras a Sarroch, in Sardegna.

Lo studio riguarda lo sviluppo di un impianto pilota per la produzione, all'interno della raffineria, di carburanti sintetici verdi da idrogeno sostenibile e anidride carbonica, con la possibilità di svilupparlo in un impianto di scala industriale.

Questo progetto costituisce una delle prime iniziative in Ue atte a dimostrare la fattibilità della produzione di carburanti sintetici per l'aviazione. NextChem applicherà la sua tecnologia proprietaria Nx Cpo per aumentare l'efficienza globale e carbonica dell'impianto attraverso un processo di ossidazione catalitica parziale



Riproduzione riservata © Copyright ANSA