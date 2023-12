Stellantis: inaugurato stabilimento Fiat in Algeria

Il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini ha inaugurato lo stabilimento Fiat ad Orano insieme al Ministro dell'industria algerina, Ali Auon e l'Amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Era presente anche l'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Giuseppe Pugliese. Nel corso del suo intervento, il viceministro Valentini si è detto orgoglioso di sostenere questa iniziativa che rappresenta un esempio concreto del partenariato bilaterale fra Italia e Algeria, basato su un modello egualitario e di parità e non di sfruttamento". "Questa impostazione è alla base del "Piano Mattei" che caratterizza le relazioni fra l'Italia e il continente africano", ha detto ancora Valentini. Il viceministro ha poi definito l'Algeria "un ponte per l'Africa", affermando che "il rafforzamento degli scambi economici porterà a vantaggi non solo economici ma anche sociali per i due Paesi e per i due continenti". L'impianto del gruppo Stellantis produrrà 30.000 automobili Fiat all'anno.

