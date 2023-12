Tavolo automotive, Stellantis e Urso: impegno per 1 milione di veicoli

"Oggi si insedia un tavolo di sistema con tutti gli attori. L'obiettivo è di raggiungere con Stellantis almeno un milione di veicoli prodotti nel nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo il tavolo sull'automotive. "Dobbiamo destinare le risorse che abbiamo per aumentare la produzione italiana in modo progressivo e continuativo fino a raggiungere quell'obiettivo.

"Il tavolo Stellantis che si insedia oggi, con tutti gli attori del settore automotive, Regioni, sindacati ed Anfia - ha sottolineato Urso - rappresenta un punto di svolta per il sistema paese per raggiungere un obiettivo ambizioso, ma concreto: invertire il declino produttivo registrato negli ultimi anni in Italia per raggiungere la soglia di in milione di veicoli da parte dell'azienda nei siti produttivi italiani". "L'anno scorso sono state prodotte in Italia appena 450mila autovetture a fronte di un milione e 400mila immatricolazioni e l'80% degli incentivi sono finiti ad auto prodotte all'estero, anche da Stellantis. Questo non può più accadere", ha detto Urso.



Stellantis conferma impegno per 1 milione di veicoli

Stellantis ribadisce "la centralità dell'Italia nella strategia globale del gruppo e la volontà di creare un futuro sostenibile per le attività italiane" e l'ambizione di raggiungere 1 milione di veicoli (auto e veicoli commerciali) all'uscita del piano Dare Forward 2030. Lo afferma l'azienda, in una nota, dopo il Tavolo al Mmit.

Il responsabile del Corporate Affairs Italia, Davide Mele, ha ribadito "la volontà di Stellantis di intraprendere un percorso con tutte le parti coinvolte (ministero, Anfia, Regioni e sindacati) con l'obiettivo comune di sostenere la produzione di veicoli in Italia" Il manager ha però anche ribadito che "è necessario lavorare rapidamente per implementare quei fattori abilitanti che sono fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi. "Abbiamo riaffermato ancora una volta il forte impegno di Stellantis nei confronti del Paese e la centralità dell'Italia nella strategia globale del Gruppo" spiega Mele che ricorda il contributo di Stellantis all'economia italiana e alla bilancia commerciale del Paese con un surplus di 11 miliardi di euro dal 2021 al giugno di quest'anno con veicoli prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo. L'ultima novità - ha aggiunto - è la Fiat 500e costruita a Mirafiori ed esportata negli Stati Uniti, ma l'azienda ricorda anche che l'85% della produzione di Atessa o il 90% delle Maserati prodotte in Italia viene esportata. "Abbiamo presentato un piano condiviso con missioni specifiche per ogni stabilimento che porterà il Gruppo a produrre il più ampio portafoglio di veicoli degli ultimi 10 anni - ha detto ancora Mele - ampliando l'offerta dei nostri 10 marchi per coprire altrettanti segmenti di mercato. Per raggiungere gli obiettivi finali - ha aggiunto - al di là del livello di performance di ogni impianto, sono cruciali una serie di fattori abilitanti specifici, come la cancellazione dell'impatto della normativa Euro 7 per la continuazione della produzione di modelli accessibili in Italia, gli incentivi adeguati per i clienti di veicoli elettrici per sostenere il mercato e lo sviluppo della rete di ricarica, e il miglioramento della competitività industriale di Stellantis e dei fornitori italiani, incluso il costo dell'energia".

Stellantis sottolinea la centralità di Torino per il gruppo, come dimostrano gli investimenti effettuati. Mele al Tavolo al Mimit ha ricordato gli investimenti effettuati, a partire dalll'innovativo Battery Technology Center, inaugurato a Mirafiori dove è stato aperto anche il Circular Economy Hub con un investimento totale di oltre 80 milioni di euro. "Sempre a Mirafiori - ha detto Mele - è stato annunciato il 'green-campus' che contribuirà alla coraggiosa ambizione di Stellantis di essere carbon neutral entro il 2038 e la realizzazione di uno stabilimento avanzato per la produzione e la fornitura di trasmissioni elettrificate per la nuova generazione di modelli ibridi e Phev dell'azienda.

L'impianto sarà operativo all'inizio del 2024 con una capacità installata di 600.000 trasmissioni elettrificate all'anno per supportare le esigenze complessive di Stellantis. Attualmente vi lavorano già quasi 100 persone e sono in corso le attività di assemblaggio e collaudo degli impianti di produzione".

"Sono solo esempi della vitalità del Turin Manufacturing District, che oggi opera come centro di ingegneria per l'elettrificazione, cuore progettuale di marchi iconici italiani, polo produttivo di veicoli e componenti all'avanguardia per le crescenti attività di elettrificazione e sostenibilità. Mirafiori è il perfetto esempio dell'evoluzione della nostra industria, continuando a sviluppare un forte legame con tutte le istituzioni innovative e in particolare con il Politecnico di Torino" ha concluso Mele.

