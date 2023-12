Skoda decide per la produzione della Superb a Bratislava

Skoda ha deciso di spostare la costruzione della sua nuova ammiraglia Superb con motori a combustione interna dal sito industriale di Kvasiny, cui era stata assegnata, a quello di slovacco di Bratislava. La scelta è stata operata per permettere di espandere i volumi produttivi della Octavia, attualmente assemblata nella struttura industriale in Repubblica Ceca Presentata da poche settimane, la quarta generazione della Superb sarà quindi realizzata sulla stessa linea della Volkswagen Passat, con importanti sinergie per il gruppo industriale tedesco che detiene la proprietà di entrambi i marchi.

Riguardo a questa scelta, insolita nei tempi vista la recentissima presentazione del nuovo modello, Andreas Dick, membro del board di Skoda Auto (Produzione e Logistica), chiarisce: "Il lancio di una nuova generazione è sempre un momento molto speciale per l'intero team. Ciò è particolarmente vero per nuova Superb nell'ambito del progetto Beta+, che ha comportato lo sviluppo congiunto del modello con Volkswagen Passat, sotto la guida di Skoda. Oltre a trasferire con successo la produzione di Superba Bratislava, questa iniziativa mette in mostra l'alto grado di abilità e competenza della Casa boema.

Con la nuova generazione della nostra apprezzata ammiraglia, stiamo anche sfruttando significative sinergie per il Gruppo Volkswagen".

Il trasferimento della produzione della Superb - aggiunge il Costruttore - permetterà, oltre a permettere di espandere i numeri di Octavia permetterà anche di ampliare la capacità produttiva di auto elettriche nello stabilimento di Mlada Boleslav.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA